Anita Gosztyła z Trzebini w finale konkursu Miss Województwa Małopolskiego 2024. Zobacz zdjęcia na Instagramie Redakcja Kraków

Anita Gosztyła z Trzebin to jedna z 30 pięknych kobiet, które zakwalifikowały się do finału konkursu Miss Województwa Małopolskiego w 2024. Już niebawem, bo ż 12 maja odbędzie się w Krakowie finałowa gala konkursu, na której urodziwe panie walczyć będą o koronę Miss Małopolski i przepustkę do zmagań o tytuł Polskiej Miss. Zobacz zdjęcia Anity Gosztyły na instagramie.