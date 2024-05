Areszt tymczasowy dla Agnieszki G. zasądzony. Podejrzana o zabójstwo córki została przetransportowana do Zakładu Karnego w Krakowie

Posiedzenie sądu odbyło się w Szpitalu Specjalistycznym w Gorlicach, zresztą tak samo jak wszystkie do tej pory czynności z podejrzaną Agnieszką G. Od momentu tragedii do której doszło w Zagórzanach kobieta przebywa w szpitalu pod nadzorem policji. Trafiła tam nieprzytomna z ranami ciętymi na ciele. Jest stan zdrowia oceniany był najpierw jako krytyczny, potem ciężki, ale stabilny. Gdy odzyskała świadomość, a lekarze wyrazili zgodę na czynności prokuratorskie, została najpierw przesłuchana. To wtedy przyznała się, że utopiła swoją 4-letnią córkę. Potem również w szpitalu usłyszała zarzuty prokuratorskie. Dzisiaj posiedzenie sądu też odbyło się w szpitalu. To niecodzienna sytuacja, ale dochodzi do niej wówczas, gdy stan zdrowia pacjentów nie pozwala im uczestniczyć w posiedzeniu w siedzibie sądu. Wtedy sędzia przychodzi do szpitala osobiście, a posiedzenie odbywa się przy łóżku pacjenta.