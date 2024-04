Awizowane składy na mecz Trans MF Landshut Devils - Unia Tarnów w Krajowej Lidze Żużlowej. W ekipie "Jaskółek" są zmiany

Zmiany w składzie Unii Tarnów na mecz w Landshut

To trzecia kolejka nowego sezonu, ale "Jaskółki" mają rozegrane tylko jedno spotkanie; mecz 2. kolejki (z Polonią Piła z minionego weekendu) odwołano. W porównaniu do tego starcia w składzie awizowanym na niedzielę są zmiany. Zapowiadane są dwa debiuty w tym sezonie. Trener Stanisław Burza po raz pierwszy desygnował do jazdy Daniela Klimę (wcześniej to miejsce zajmował Marko Lewiszyn) i dopiero co wypożyczonego z Motoru Lublin juniora Jana Rachubika (za Miłosza Grygolca).

W ekipie z Niemiec najbardziej znanym zawodnikiem jest Szwed Antonio Lindbaeck, m.in. drużynowy mistrz świata.