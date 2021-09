Barbara Sterzel fotografuje nie tylko kobiety, w jej portfolio sporo też męskich portretów Lech Klimek

Dzisiaj przez cały dzień mamy święto, bo 30 września przypada Dzień Chłopaka. To święto które nie powinno być mylone z Dniem Mężczyzny, które wypada aż pół roku wcześniej. Nie jest to dzień zapisany jakimś specjalnym kolorem w kalendarzu i tak po prawdzie obchodzą go głównie nastolatkowie. Tu więc powstaje problem, czy nastolatkiem może czuć się dojrzały mężczyzna? Czy można go nazwać chłopcem? No cóż, drogie panie, spora grupa z nas nadal chce być tymi niesfornymi chłopcami w krótkich spodenkach z umorusaną buzią i obdartymi kolanami. Nic to, że na głowie szron, że czasem bolą plecy, ważne nie to ile mamy lat, ale to na ile się czujemy. Barbara Sterzel, z Foto Venus, swoimi męskimi portretami zdaje się to wszystko potwierdzać.