Basen przy Kijowskiej dla mieszkańców? Tylko na krótko i tylko z rezerwacją on-line

Basen przy alei Kijowskiej został oddany do użytku w zeszłym roku. Według zapowiedzi korzystać mieli z niego nie tylko uczniowie SP nr 5, ale również mieszkańcy Krakowa. Ci drudzy z racji pandemii na swoją kolej musieli poczekać prawie rok. Od momentu jego otwarcia do końca lipca tego roku basen był niedostępny dla mieszkańców. Mogą z niego korzystać dopiero od 2 sierpnia.

O tym, że z basenu nie mogli korzystać do tej pory mieszkańcy, poinformowali nas czytelnicy. Dlaczego? - Sekcja pływacka naszej szkoły weszła na basen po feriach, w styczniu. W związku z pandemią i co rusz zmieniającymi się obostrzeniami raz mogliśmy pływać, a raz nie. Przepisy nie pozwalały również na korzystanie z obiektu nikomu z zewnątrz, w związku z czym dyrekcja nie wynajmowała basenu. Z pływalni korzystać mogli tylko nasi uczniowie, należący do klubu - zaznacza Jadwiga Suder, wicedyrektor szkoły ds. sportowych.