Beata Szydło z wizytą wyborczą w Zębie. Nawiązała także do wydarzeń na wschodniej granicy Polski

Przy Pomniku Papieskim w najwyżej położonej wsi w Polsce, Beata Szydło spotkała się z góralami i mieszkańcami Podhala.

- To ostatni dzień, a nawet godziny kampanii. Podsumowujemy czas rozmów z Polakami. Trzeba iść na wybory w najbliższą niedzielę. Są one niezwykle ważne, bo będziemy decydować o przyszłości Polski, o przyszłości Unii Europejskiej i jakie będą nasze szanse. Czy wspólnota będzie się rozwijała i będzie miejscem bezpiecznym do życia, czy też będzie wstrząsana kryzysami. To zależy od nas. Jeżeli nie chcemy, żeby w Polsce i Unii Europejskiej były kolejne kryzysy, żeby odchodzono od wartości, od tego na czym zbudowana jest wspólnota Europejska, to trzeba iść i zagłosować. Wybrać tych ludzi, którzy poprzez swoją pracę będą budować wspólnotę, która łączy, a nie dzieli - mówiła Beata Szydło.