Będzie nowy most w Jankowicach na granicy Babic i Zatora. Czy na czas budowy stanie przeprawa tymczasowa? [ZDJĘCIA]

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie podjął już decyzję co do dalszych planów tej przeprawy. Planowany jest nowy most. Budowa być może ruszy w 2022 roku lub ewentualnie 2023.

Obecny most w Jankowicach (gm. Babice) jest w złym stanie i jak wynika z ekspertyz remonty już nie wystarczą. Tym bardziej, że już spory ruch na tym odcinku drogi wojewódzkiej 781 w nadchodzących latach ma być jeszcze większy. Od ub. roku w związku z pogarszającym się stanem technicznym wprowadzono tutaj ruch wahadłowy . A warto pamiętać, że w piękne słoneczne dni tędy ciągnie sznur samochodów do Zatora.

W ramach przygotowania inwestycji opracowany został projekt budowlany. Szacunkowy koszt budowy nowego mostu to ok. 35 mln zł. Będzie większy od obecnego. Wraz z przebudową drogi cała inwestycja obejmie odcinek ponad 360 m. W ramach zadania przewidziana jest również budowa łącznicy rowerowej o długości ok. 80 m w celu połączenia planowanej ścieżki rowerowej z Wiślaną Trasą Rowerową.

Przeprawa tymczasowa czy objazdy?

W sprawie zastępczego rozwiązania komunikacji na tym odcinku drogi 781 nie zapadła jeszcze w ZDW decyzja.

- W chwili obecnej trwają uzgodnienia w sprawie objazdu lub budowy mostu tymczasowego

- dodaje Agnieszka Ćwiertniewicz.

Mieszkańcy gmin Babice i Zator, a szczególnie kierowcy nie dopuszczają myśli, że wprowadzono by objazdy. Podobnego zdania jest wójt Babic Radosław Warzecha.

- W takim przypadku byłyby dwie możliwości. Pierwsza przez most w Bobrku, co w przypadku dostania się z Babic do Zatora oznaczałoby pokonanie w obie strony dodatkowych 60 - 70 km - wylicza wójt Radosław Warzecha, dodając, że w drugą stronę przez Łączany byłoby jeszcze dalej i gorszymi drogami.

Podkreśla podobnie jak burmistrz Zatora Mariusz Makuch, że każdego dnia z mostu w Jankowicach korzysta wielu mieszkańców regionu. Wielu z powiatu chrzanowskiego dojeżdża do pracy w Zatorze lub dalej w Wadowicach czy Andrychowie. Z drugiej strony ludzie z zatorszczyzny jeżdżą do pracy w Chrzanowie i okolicy. Do tego dochodzi młodzież dojeżdżająca do szkół średnich. Dlatego, zarówno w Babicach, jak i Zatorze mocno zabiegają w ZDW o przeprawę tymczasową w sąsiedztwie obecnego mostu i planowanej inwestycji.