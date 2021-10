Beskid. W drodze na Makowicę zielony szlak zagrodzony taśmami - informuje biegacz. "Teren prywatny, wstęp wzbroniony"

Idąc zielonym szlakiem z Nowego Sącza do rozdroża pod Makowicą w jedynym miejscu ktoś wygrodził teren i umieścił tabliczki.

- W lesie za Żeleźnikową ktoś ogrodził ok. 20 metrów tego szlaku i z dwóch stron jest tabliczka z informacją, że teren jest prywatny. Dwa tygodnie temu szlak był zagrodzony balami drewna i taśmami. W weekend już wszystko było na boku, ale tabliczki nadal są - mówi nam Maciej Majda, który biega po górskich terenach.

O wyjaśnienie sprawy poprosiliśmy Nadleśnictwo Nawojowa, które nadzoruje ten teren.

- Rzeczywiście jest ogrodzony i zaorany fragment szlaku zielonego, natomiast to nie jest teren nadleśnictwa to teren osoby prywatnej. Rozmawiałam z Komendantem Straży Leśnej, teren należy do mieszkańca Bączej Kuniny. Okazało się ten szlak biegnie po jego terenie. Zagrodził, bo ktoś mu rozjeżdżał łąki quadami, dlatego też teren zaorał żeby nikt mu się tam nie przemieszczał - mówi w rozmowie z "Gazetą Krakowską" Wojciech Kurzeja, Nadleśniczy Nadleśnictwa Nawojowa.