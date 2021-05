Beskid Sądecki. Z tych wież rozciągają się bajeczne widoki na Tatry i lokalne szczyty. Warto tam być! [ZDJĘCIA]

Wieże widokowe w Beskidzie Sądeckim z widokiem na Tatry i tutejsze szczyty

Sądecczyzna wieżami widokowymi stoi. W Krynicy-Zdroju nad stacją narciarską Słotwiny Arena na wysokości 896 m powstała pierwsza w Polsce wieża widokowa w koronach drzew. Ma ona niezwykłą drewnianą konstrukcję o wysokości 49,5 metra, a prowadzi do niej specjalnie skonstruowana drewniana piętrowa ścieżka wznosząca się stopniowo do góry, podpierana przez 18 wież i 87 słupów. Łączna długość ścieżki to aż 1030 metrów.

Atrakcyjna platforma widokowa (zwana „ślimakiem”) powstała przed kilku laty w Woli Kroguleckiej koło Starego Sącza. Stamtąd rozpościera się niezwykły widok na Dolinę Popradu, Pasmo Radziejowej (na szczycie również spotkamy wieżę widokową) i całą Kotlinę Sądecką, a także Beskid Wyspowy, a nawet Gorce. Popularnością cieszy się również wieża widokowa na Eliaszówce, gdzie obok powstała również zadaszona altana, miejsce na ognisko, a dla miłośników kolarstwa górskiego – tor przeszkód.