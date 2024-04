Bezpieczna majówka za granicą z Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego. Ponad 3,3 mln kart wydanych w Polsce

- Przez pierwsze 1,5 roku po dołączeniu Polski do Unii dzisiejszą rolę EKUZ pełniły formularze E111. Obszerny wniosek o ich wydanie można było złożyć tylko osobiście albo przez faks, a sam dokument w przypadku osób zatrudnionych na etacie był ważny jedynie przez dwa miesiące – mówi Marek Banach, naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej w Małopolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie. – EKUZ pojawiła się w 2006 roku i od tamtej pory też przeszła dużą ewolucję. Dziś, by ją wyrobić, wystarczy podać zaledwie kilka podstawowych danych, a można to zrobić także przez platformę ePuap, Internetowe Konto Pacjenta czy aplikację mojeIKP. A dla tych, którzy przed zagranicznym wyjazdem zapomną o wyrobieniu EKUZ czy zapakowaniu jej do walizki, wyjściem awaryjnym jest certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ – dodaje.