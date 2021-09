Bochnia. 4800 uczniów szkół średnich rozpoczęło nowy rok szkolny. W ZS nr 1 gościł wiceminister Włodzimierz Bernacki [ZDJĘCIA]

Zespół Szkół nr 1 w Bochni, czyli popularny mechanik, to największa szkoła w powiecie bocheńskim. W tym roku będzie do niej uczęszczało ponad 1700 uczniów. Tak duża liczba uczniów spowodowała, że w uroczystej inauguracji roku szkolnego w hali sportowej wzięły udział tylko pierwsze klasy.

– Dziś, 1 września, jak co roku, radośni, wypoczęci i pełni zapału zasiedliście w ławach szkolnych. Ciekawi nowych wyzwań oraz nieodkrytych dróg i ścieżek, jakie czekają na Was u progu nowego roku szkolnego. Głęboko wierzę, że odkrywanie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności będzie dla Was nieustająco fascynującym doświadczeniem – mówił starosta Adam Korta.