Bochnia czeka na dokończenie budowy północnej obwodnicy. Brakuje kluczowych dwóch etapów. Zobacz wideo

Województwo małopolskie w budżecie na 2025 rok zapisało po 10 mln zł na budowę drugiego i trzeciego etapu łącznika autostradowego w Bochni. Obecnie funkcjonuje etap pierwszy o długości ok. 1,8 kilometra, uruchomiony w 2021 roku kosztem 41 mln zł. Ale do pełni szczęścia kierowców brakuje fragmentu o długości 550 metrów w kierunku drogi krajowej nr 94, który będzie drugim etapem łącznika. Obecnie kierowcy muszą przebijać się kierunku "starej czwórki" ulicami Krzeczowską i Brzeską, tracąc czas i korkując miasto w jego północnej części.

Drugi i trzeci etap łącznika autostradowego stanie się północną obwodnicą Bochni

Drugi etap łącznika autostradowego w Bochni, choć znacznie krótszy od pierwszego, będzie droższy za sprawą wiaduktu nad torami kolejowymi o długości ok. 350 metrów. Konieczna będzie też przebudowa drogi krajowej nr 94 i ul. Brzeskiej na odcinku około 842 metrów, a także budowa drogi dojazdowej o długości ok. 555 metrów. Zaplanowano również rondo na skrzyżowaniu łącznika z drogą krajową 94 i ul. Brzeską.

W październiku 2023 roku projektant drogi wystąpił do wojewody o tzw. ZRID, czyli zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Szacuje się, że dokument powinien być wydany na przełomie II i III kwartału 2024.

Równolegle trwają też przygotowania do trzeciego etapu łącznika autostradowego w Bochni, który wyprowadzi ruch z węzła autostradowego na drogę wojewódzką nr 965 w Proszówkach. Droga będzie miała ok. 2,4 kilometra długości i obejmie m.in. nowy most o długości o 171,50 m nad rzeką Rabą. Nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 965 powstanie wzdłuż autostrady A4 po jej północnej stronie. Inwestycja obejmie również przebudowę drogi powiatowej w kierunku Cerekwi na odcinku ok. 1.3 kilometra, która docelowo stanie się drogą wojewódzką. Inwestycja obejmie też budowę dwóch rond, dróg do obsługi przyległego terenu oraz przebudowę dróg powiatowych i gminnych. Powstaną też ścieżki pieszo-rowerowe, chodniki, ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt.