Bochnia. Miasto rozdaje seniorom pojemniki na leki oraz notesy

W skład zestawu wchodzi pojemnik na przyjmowane leki z przegródkami na każdą porę dnia (rano, południe, wieczór i noc), w którym można umieścić leki przeznaczone do zażycia o określonej porze. W zestawie jest również notatnik – Wykaz przyjmowanych leków, w którym senior, ktoś bliski lub lekarz rodzinny może wpisać przyjmowane przez Seniora leki i sposób ich dawkowania. W pierwszym etapie miasto ma do rozdania do stu zestawów.

- Wykaz taki jest bardzo ważny i pomocny przy kolejnych wizytach (często u różnych lekarzy), pomaga lekarzowi określić leki, jakie może przyjmować pacjent i zapobiega przepisywaniu leków niewskazanych lub wzajemnie się wykluczających. Wykaz leków należy pokazać lekarzowi w czasie wizyty - czytamy na stronie internetowej miasta.

Zestawy są dostępne bezpłatnie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta, ul. Kazimierza Wielkiego 2, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-15. Tam również wydawane są Karty Seniora.