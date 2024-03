Karta Życia dla seniorów z gminy Libiąż. Przygotowano 1000 pakietów. Zobacz zdjęcia

Akcja jest skierowana do osób przewlekle chorych, samotnych i starszych.

Takie osoby otrzymają od nas za darmo zestawy, składające się z Koperty Życia i Kart ICE. Koperta składa się z naklejki, którą należy umieścić na lodówce oraz z formularza, który należy wypełnić i umieścić wewnątrz lodówki wraz z pokrowcem. Formularz będzie zawierał najważniejsze informacje o stanie zdrowia pacjenta, przyjmowanych lekach czy alergiach na leki. Jest także miejsce na dane osobowe, w tym pesel i kontakt do najbliższych — wyjaśnia burmistrz Jacek Latko.

Karty ICE to karty wielkości wizytówki, w których jest miejsce na wpisanie podstawowych danych właściciela (imię, nazwisko, dane osobowe) oraz dwóch osób, które należy powiadomić w nagłym wypadku. Noszenie przy sobie prawidłowo wypełnionej karty może uratować życie.

Zdecydowaliśmy się włączyć do tej akcji, bo w naszej gminie, tak jak w wielu gminach w Polsce, przybywa osób starszych. Wieie z nich mieszka samotnie. Nieprzypadkowo koperty należy umieścić w widocznym miejscu, zazwyczaj na lodówce, oznaczając samą lodówkę stosowną naklejką. To ważne, bo gdy osoba mieszkająca samotnie, będzie potrzebować pomocy medycznej, straci przytomność, czy będzie mieć kłopoty z n.ówieniem lub pamięcią, ratownicy medyczni, lekarze, strażacy czy policjanci, | którzy dotrą na miejsce jako pierwsi, będą mogli udzielić pacjentowi szybkiej i skutecznej pomocy, mając wiedzę, na co chcruje czy jakie leki przyjmuje — podkreśla burmistrz Libiąża.