Bochnia. Podczas robót ziemnych znaleziono niewybuch, to półmetrowy pocisk artyleryjski [ZDJĘCIA]

NOWE Błażej Spychalski: Dla nas najważniejsze jest to, aby chronić tych, którzy w Afganistanie współpracowali z naszym krajem

- Decyzje prezydenta co do ustaw są w pełni niezależne, to jest oczywiste. Decyzje, które podejmował Andrzej Duda w poprzedniej kadencji, nie zawsze większości rządzącej się podobały - mówi sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, rzecznik prezydenta, Błażej Spychalski