Bochnia. Policja zatrzymała 43-latka z Podhala, który próbował umówić się z 14-letnią dziewczynką

Do zatrzymania doszło w sobotę wieczorem. Działacze grupy umówili się z 43-latkiem. Wcześniej korespondowali z nim przez internet – podając się za 14-letnią dziewczynkę. W trakcie spotkania z 40-latkiem strażnicy nagrali film. Widać na nim, jak mężczyzna przyznaje, że korespondował z 14-latką. Z filmu dowiadujemy się, że w trakcie rozmowy przez internet strażnicy wielokrotnie zaznaczali, że piszą jako 14-latka. Mężczyzna mimo to przesyłał jej zdjęcia intymnych części ciała i chciał, by dziewczynka odesłała mu swoje zdjęcia. 43-latek miał namawiać dziewczynkę na seks.

Mężczyzna w trakcie nagrania ze strażnikami zaczął przepraszać za to, co zrobił. Nie potrafił wyjaśnić, dlaczego tak się zachowywał. Zarzeka się, że z żadną inną dziewczynką nie korespondował. Twierdził, że na swoim komputerze nie ma treści z pornografią dziecięcą. Cała rozmowa z mężczyzna trwała 12 minut. Na koniec przyjechał wezwany przez strażników patrol policji i zatrzymał mężczyznę.