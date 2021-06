Bochnia. Szpital w Bochni będzie miał nowy tomograf, zastąpi wysłużone urządzenie z 2007 roku

FLESZ - Świat bez kawy i czekolady? To może się zdarzyć

Tomograf komputerowy to urządzenie diagnostyczne, umożliwiające wykonanie szczegółowego badania klatki piersiowej, kręgosłupa, jamy brzusznej i miednicy.

Pierwszy tomograf trafił do szpitala w Bochni pod koniec 2007 roku. 16-rzędowe urządzenie kosztowało wtedy ok. 1,6 mln zł. Pieniądze pochodziły z kredytu zaciągniętego przez powiat bocheński, ze zbiórki zorganizowanej przez fundację im. dr Anny Trzaski Wilkońskiej oraz od samorządów i prywatnych sponsorów.

Teraz zastąpi go nowoczesny 32-rzędowy tomograf komputerowy, który kosztował ok. 2,6 mln zł. Jego zakup był możliwy dzięki wsparciu Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej II w wysokości ok. 1,3 mln zł. Starostwo Powiatowe w Bochni przekazało na jego zakup 500 tys. zł, zaś brakujące środki zapewnił szpital.