Bochnia. Weekend z Zabytkami w Powiecie Bocheńskim. Mnóstwo atrakcji będzie można zobaczyć zupełnie za darmo [PROGRAM]

Weekend z zabytkami 2021 powraca do formuły sprzed pandemii. - W 2020 roku ograniczyliśmy się tylko i wyłącznie do spacerów tematycznych na terenie całego powiatu, natomiast w tym roku - oprócz spacerów - udostępniamy ciekawe miejsca, zabytki, do tego mamy rajd rowerowy brzegiem zakola Raby, zlot pojazdów zabytkowych, a nawet wernisaż wystawy fotografii i spektakl z pokazem mody - wylicza Sabina Kierepka z bocheńskiego starostwa.

Magistracki zegar, woda Zuber i piknik pszczelarski

Program Weekendu z zabytkami rozpocznie się od wernisażu wystawy fotografii Iana Gothiera (to pseudonim artystyczny Jerzego Kralkowskiego) „Kobiety z ukrycia”, który poprzedzi spektakl połączony z pokazem kolekcji mody Anny Watras. Rozpocznie się on dziś o godz. 18.30 na placu przy Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni, po nim zaś nastąpi otwarcie wystawy w Kopalni Sztuki Bochnia przy ul. Rynek 16.