Brak prądu w małopolskim. Sprawdź gdzie 30.06 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (30.06 1:07) nie ma prądu w małopolskim?

powiat gorlicki

Ropa okolice Gospodarstwa Rybnego.

od 29.06 godz. 23:20 do 30.06 godz. 10:00

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków

Kraków ulica Rączna 20B, C i D

30.06 od godz. 8:00 do 13:00

Kraków ulica Piastowska 20, ogródki działkowe, oraz okolice

30.06 od godz. 10:00 do 14:00

Kraków ulica Wysockiej

1.07 od godz. 7:00 do 15:00

Kraków ulica Skalna 3A/1, 3A/2, 3B/1, 3B/2

1.07 od godz. 8:00 do 14:00

Kraków ulica Bojanówka 32

2.07 od godz. 8:00 do 13:00

Kraków ulica Kobierzyńska 186, 186A, 186B

2.07 od godz. 9:00 do 13:00

Kraków ulica Łokietka 286 do 314, 251 do 269, ul. Maciejkowa 6, 6A, 8, 10, 12, ul. Konopna, Jęczmienna oraz okolice w/w adresów

5.07 od godz. 7:30 do 14:00