Bruk-Bet Termalica bliżej ekstraklasy. Drużyna znów ma lidera na boisku

- Cieszymy się ze zdobycia trzech punktów i z powrotu Piotrka Wlazły do jedenastki. Bo nie ukrywam, że bardzo czekaliśmy na to, kiedy wróci (po kontuzji - przyp. boch). To jest lider, lider naszego zespołu, kapitan, który ma bardzo dobry wpływ na zespół. Nasza gra w tym meczu wyglądała dobrze - mówił po pokonaniu Puszczy trener Bruk-Betu Mariusz Lewandowski.

Spotkanie przejdzie do chlubnej historii "Słoni" i niechlubnej "Żubrów". Bo gospodarze prowadzenie objęli w 51. sekundzie gry ( pierwszy gol w ich barwach Patryka Czarnowskiego), a 2:0 było już po 189 sekundach. - Weszliśmy w mecz agresywnie, z takim nastawieniem, jakiego bym sobie życzył. Bramki dały nam wiatr do gry - przyznał szkoleniowiec lidera I ligi.

Pięć punktów przewagi i zaległe mecze

W środę niecieczanie powiększyli przewagę w tabeli. Od drużyn z grupy pościgowej mają 5 punktów przewagi - przy czym tamte zespoły rozegrały o dwa-trzy mecze więcej. Trzeba też pamiętać, że bezpośredni awans do ekstraklasy uzyskają dwie najlepsze ekipy. Bruk-Bet stoi więc przed ogromną szansą, by po trzech latach wrócić do ekstraklasy. Do zamknięcia sezonu pozostało 10 spotkań.

Mariusz Lewandowski: - Gramy co trzy dni. Musimy zwracać uwagę na zdrowie, na poziom każdego z zawodników w danym momencie i trochę rotować składem.