Bruk-Bet Termalica Nieciecza był jedną nogą w ekstraklasie. Skandal z rzutami karnymi

Bruk-Bet Termalica Nieciecza nie zdołał 4 czerwca zagwarantować sobie awansu do ekstraklasy. W przedostatniej kolejce I-ligowego sezonu "Słonie" uległy w Łodzi ŁKS-owi 2:3, tracąc decydującego gola z kończącego mecz rzutu karnego. Po ostatnim gwizdku na boisku doszło do przepychanki między piłkarzami obu drużyn. W wywołaniu nerwowej atmosfery udział miał sędzia, który podyktował dwie bardzo wątpliwe "jedenastki". Niecieczanie przepustkę do ekstraklasy mogą zdobyć w niedzielę 6 czerwca - jeśli tego dnia GKS Tychy (3. w tabeli) nie pokona Odry Opole. Albo o awans przyjdzie się "Słoniom" bić do końca - w ostatniej kolejce 13 czerwca podejmą Stomil Olsztyn.