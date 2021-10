Brzesko. Zarząd Powiatu Brzeskiego powołał nowego dyrektora szpitala w Brzesku. Konkursy nie przyniosły rozstrzygnięcia

Dwa konkursy bez rozstrzygnięcia

Wybór nowego dyrektora szpitala w Brzesku ma związek z przejściem na emeryturę Józefy Szczurek-Żelazko, która pełniła to stanowisko od 2001 roku. Od 2015 roku przebywała na urlopie bezpłatnym po objęciu funkcji wiceministra zdrowia, a obowiązki dyrektora szpitala do chwili obecnej pełnił Adam Smołucha.

Nowy szef placówki miał zostać wyłoniony w drodze konkursu. Do pierwszego z nich zgłosiło się trzech kandydatów, ale po analizie dokumentów przez komisję konkursową, żaden z kandydatów nie zakwalifikował się do następnego etapu. Ogłoszono więc drugi konkurs, do którego zgłosiło się dziewięcioro kandydatów. Czworo z nich przeszło do kolejnego etapu naboru, ale po rozmowach kwalifikacyjnych nie zdobyli uznania w oczach członków komisji i konkursu znów nie rozstrzygnięto.