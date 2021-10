Brzeszcze, Libiąż. Górnicy zaczęli fedrować węgiel z dwóch nowych ścian. Kopalnie znów trzęsą okolicą

W kopalni Janina uruchomiono kolejną, już trzecią ścianę wydobywczą na poziomie 800 metrów. Węgiel pochodzący z tej ściany charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami jakościowymi, w tym kalorycznością. Mieszkańcom wsi Żarki, pod którym dotychczas trwała eksploatacja ścian 705 i 707, bardzo mocno dały się we znaki wstrząsy generowane przez działalność górniczą. Odczuwane były one także Babicach i Chrzanowie. Teraz kopalnia uruchomiła ścianę 733 zlokalizowaną bliżej tych miejscowości. Eksperci zapewniali, że budowa geologiczna tej ściany jest inna i nie powinna ona generować tak częstych i mocnych wstrząsów. Tymczasem od początku października ziemia zatrzęsła się mocno już 11 razy.

W kopalni Brzeszcze oddano z kolei do eksploatacji równie wysokowydajną ścianę w pokładzie 510. Zasoby ściany to ponad milion ton węgla o bardzo dobrych parametrach jakościowych. Z uwagi na zagrożenia naturalne, z których dominującym jest zagrożenie metanowe, eksploatacja tej ściany wymaga większej uwagi, by było to bezpieczne.