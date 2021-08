Brzeszcze. Nowe drogi i kanalizacja. Gmina planuje inwestycje za 27 mln zł z funduszu Polski Ład

Brzeszcze. Nowe drogi i kanalizacja. Inwestycje za 27 mln zł z funduszu Polski Ład?

Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeszczach – Borze (część południowa) wraz z przebudową infrastruktury drogowej

Szacowana wartość inwestycji to ok. 18 milionów złotych. Zadanie obejmuje budowę ok. 7,74 km kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Borowej, Klonowej, Partyzantów, Grzybowej, Ofiar Oświęcimia w Brzeszczach, 123 przydomowych przepompowni ścieków i 1 pompownię ścieków sanitarnych. W ramach zadania wykonane zostanie także odtworzenie nawierzchni istniejących dróg w pasie planowanych robót oraz przebudowana ul. Borowa na odcinku ok. 900 m.

Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Brzeszcze

Szacowana wartość inwestycji to ok. 5,8 miliona złotych. W ramach zadania wykonana zostanie modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Brzeszcze. Łączna długość odcinków planowanych do przebudowy lub remontu wynosi 2,66 km. W ramach zadania uwzględnione zostały m.in. drogi zniszczone/uszkodzone w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (zadania zgłoszone do Elektronicznego Wykazu Zadań Priorytetowych tzw. „powodziówki“).