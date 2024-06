Brzezina Osiek drugi raz z rzędu szansy awansu do V ligi piłkarskiej będzie szukać w barażach, bo wypuściła mistrzostwo okręgówki

Osieczanie mają przykre wspomnienia z barażu z 2023 roku. Wtedy pożegnali się z nim w półfinale, po meczu w Wieliczce, przeciwko Górnikowi (wicemistrz grupy III krakowskiej okręgówki). Było to spotkanie pełne kontrowersji. Brzezina, podobnie jak przed rokiem, ma w perspektywie rozegranie decydującego spotkania o awans na własnym boisku, ze zwycięzcą półfinału Kraków I kontra Kraków III, ale właśnie półfinał na wyjeździe jest trudną przeszkodą.

- Spotkają się wyrównane zespoły, o czym świadczy choćby podobny dorobek punktowy – zwraca uwagę trener Szczepaniak. - Jesteśmy gotowi na walkę o zwycięstwo. To dlatego w ostatnim meczu ligowym, przegranym w Brzeszczach 1:2, chłopcy byli myślami już w innym wymiarze. Pewnie, że nie wypadało nam przegrać z rywalem z dołu tabeli naszej okręgówki, ale przecież nie wszystko w ostatniej kolejce zależało od nas. Prowadząca Vitoria Jaworzno musiałaby przynajmniej zremisować u siebie z Gorzowem, by wynik naszej potyczki z Brzeszcz miałby o czymś decydować. Musimy wyczyścić głowy i skupić się na barażu. Bardzo chcielibyśmy wygrać pierwszy mecz, by na własnym boisku szukać szansy awansu. W takiej potyczce wszystko mogłoby się przecież zdarzyć.

Pomni na baraże z 2023 roku, w kolejnym sezonie osieczanie liczyli na bezpośredni awans. Potrzebowali do tego mistrzostwa okręgówki. Po jesieni byli liderem i nic nie wskazywało na to, że może się coś zmienić. Brzezina, z dorobkiem 35 punktów, o trzy punkty wyprzedzała Żuraw Krzeszów i o cztery Victorię Jaworzno, późniejszego mistrza. Na początku wiosny przewaga nad Victorią wzrosła nawet do ośmiu punktów. Co się zatem stało?

Potwierdziła się zasada, że osieczanie mają w sezonie jedną słabszą rundę. Zwykle była to jesień, kiedy tracili wiele punktów po remisach. W przeszłości strata po pierwszej rundzie była zwykle tak spora, że wiosną ciężko było się włączyć do walki o mistrzostwo.

To dlatego jesień została odebrana jako dobry prognostyk. 35 punków na półmetku, czyli po jesieni 2023, oznaczało zdobycz o dziewięć „oczek” lepszą niż w analogicznym okresie w 2022.

W pierwszej rundzie, jesienią 2023, Brzezina często zdominowała rywali, a – jeśli zdarzył się trudniejszy mecz – potrafiła pomóc szczęściu, by przeciągnąć wynik na swoją korzyść. Czy zatem to wiosną uśpiło czujność osieckich piłkarzy? Skoro zwykle wiosnę mieli lepszą, to po bardzo dobrej jesieni, w drugiej rundzie „musi” być rewelacyjnie. Otóż nie „musiało”, czego dowodzą liczby. Po jesiennej zdobyczy 35 punktów, wiosną było ich 26. Różnica zatem jest znacząca.

Bartosz Kuźma (z lewej), jeden z utalentowanych młodzieżowców Brzeziny Osiek Jerzy Zaborski