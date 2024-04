Budowa hali sportowej w Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym „Czarna Góra” w Olkuszu postępuje w zaskakującym tempie. Zobacz wideo

Budowa nowej hali sportowej w Olkuszu postępuje w zaskakującym tempie

- Mury pną się do góry i bardzo się cieszymy z tego, że prace przy obiekcie wielofunkcyjnym na „Czarnej Górze” postępują tak dobrze. Już jest właściwie całe poszycie dachowe. Teraz prace zaczynają się kumulować we wnętrzu budynku/ A jest tka co robić, ponieważ ten budynek będzie budynkiem wielofunkcyjnym. Nie będzie to wyłącznie lodowisko, o którym mówi się najwięcej – mówił w rozmowie z „Gazetą Krakowską” rzecznik prasowy Urzędu Miasta i Gminy Olkusz Michał Latos.

Po ukończeniu prac w wielofunkcyjnym obiekcie będzie można zorganizować między innymi: tor curlingowego, korty tenisowe, boiska do koszykówki, boiska do piłki nożnej i ręcznej, boisko do siatkówki oraz torów do jazdy na rolkach. Zimą z kolei w budynku będzie się znajdowało lodowisko. Nie zabraknie także części gastronomicznej, którą będzie restauracja.