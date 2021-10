Bukowno może stracić największy walor turystyczny. Sztoła zniknie z mapy?! Jakie będą konsekwencje braku rzeki? ZDJĘCIA Paweł Mocny

Sztoły płynącej przez Bukowno nie trzeba nikomu przedstawiać. Rzeka zasłynęła głównie z przepięknych krajobrazów oraz spływów kajakowych. W pogodne dni wielu mieszkańców spędza tam wolny czas. Sama dolina rzeki Sztoły to główny walor turystyczny gminy Bukowno. Co roku przyciąga on wielu turystów oraz spacerowiczów. To może się zmienić już niebawem.