Bukowno. W ramach rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zmodernizowane zostaną przejścia dla pieszych

W Bukownie będzie bezpieczniej na pasach

W ramach funduszu rozwoju dróg rząd zamierza przeznaczyć niemal 44 miliony złotych na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych. W ramach realizacji zadań planowane jest wykonanie nowych bezpiecznych przejść lub przebudowa istniejących.

W pierwszej edycji programu powiat olkuski zgłosił propozycje przebudowy trzech przejść dla pieszych w okolicy skrzyżowania ulicy Kolejowej i Nowej. Uznano, że prace są potrzebne, ponieważ jest to miejsce, w którym ruch jest bardzo intensywny. Dodatkowo wielu uczniów pokonuje to skrzyżowanie w drodze do szkoły. W ramach projektu w okolicach przejścia mają zostać wybudowane m.in. zatoki autobusowe oraz oświetlenie. Na ten cel powiat otrzyma prawie 600 tys. złotych.