Bukowno. Żar leje się z nieba, ale mieszkańcy mogą znaleźć ochłodę na odkrytym basenie [ZDJĘCIA]

Zobaczcie zdjęcia z kąpieliska w Bukownie:

Jest tu też coś dla miłośników kąpieli słonecznych. Kawał piaszczystej plaży zachęca do położenia ciała w świetle promieni słonecznych. Jednak zdecydowana większość woli zażyć kąpieli wodnej.

Korzystający z kąpieliska w Bukownie chętnie pozowali naszemu fotoreporterowi, co dowodzi tylko, że świetnie się bawili, a pozdrawiającymi gestami i uśmiechem zachęcali do przyjścia na basen, zwłaszcza tych, którzy jeszcze nie wyjechali na wakacje do nadmorskich kurortów.

Na basenie w Bukownie zabawa na sto dwie fajerki

Dzieci muszą trochę odstać w kolejce do zjeżdżalni, ale co tam, w oczekiwaniu na swoją kolejkę, można było złapać ciekawą fotkę. Dla starszych śmiałków wyzwaniem była skocznia. Najbezpieczniej na nogi. W innych atrakcjach wodnych także śmiechu było co niemiara. Ważne, że można miło spędzić czas.