Burza po tekście „Gazety Krakowskiej”. Prezydent Nowego Sącza unika odpowiedzi o rolę w procesie dot. zwrotu kamienicy w centrum miasta

„Nie będziemy debatować nad doniesieniami medialnymi”

Zapytaliśmy radnych głosujących przeciwko wprowadzeniu tego punktu do porządku obrad o przyczyny ich decyzji. - Rada miasta nie jest miejscem do omawiania artykułów, które ukazały się w mediach - mówi Leszek Zegzda, szef klubu Koalicji Obywatelskiej. Radny Zegzda nie odniósł się co prawda do treści tekstu, pozwolił sobie jednak na mało merytoryczne komentarze. Stwierdził wręcz, że „odkąd spółka Orlen przejęła koncern Polska Press nie ma on zaufania do materiałów ukazujących się na łamach należących do niego tytułów”. - To było ewidentne szukanie tematu, który miałby pogrążyć prezydenta - mówi.