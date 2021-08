Byli piłkarze Wisły Kraków grają razem na Cyprze. Daniel Sikorski zaczął sezon golem

NOWE Miss Supranational 2021. Natalia Balicka z Kórnika w kreacji projektantki Pierwszej Damy. Narodowy strój stał się hitem sieci [ZDJĘCIA]

Natalia Balicka wystąpiła w gali finałowej konkursu Miss Supranational, który odbywał się w Parku Strzeleckim w Nowym Sączu. Choć Polska reprezentantka nie wygrała to jest o niej głośno za sprawą narodowej kreacji projektu Ela Piorun, która na co dzień współpracuje z pierwszą damą - Agatą Dudą. Internauci nie byli zachwyci, uważali że to bardzo nietrafiony projekt, nie spodobał im się przyczepiony do sukni wieczorowej orzeł.