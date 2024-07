Centrum Muzyki w Krakowie ma już dach. Budowana jest fasada, układ drogowy Piotr Rąpalski

Centrum Muzyki przy Piastowskiej w Krakowie, to droga, acz trochę zapomniana inwestycja, w gąszczu remontów drogowych i wielkich inwestycji tramwajowych. Parking już jest od miesięcy, ale by miłośnicy muzyki mogli na nim parkować przed koncertami, trzeba zakończyć budynek główny. Ten ma już dach, wykonywane są aktualnie fasady i układ drogowy. Ale myli się ten, który myśli, że budynek będzie gotowy np. do końca 2024. Poczekamy jeszcze długo, bo gmach trzeba wyposażyć a to miliony złotych.