Chaczapuri, czyli gruziński placek z serem [PRZEPIS]

Co to jest chaczapuri? To gruziński placek z serem. Niezwykle sycący, prosty i wnoszący powiew świeżości do codziennej kuchni. Chrupiące ciasto z aromatycznym, serowym nadzieniem odmieni oblicze codziennego obiadu, jak również doskonale sprawdzi się w czasie letniego garden party. Jak przygotować idealne chaczapuri? Receptur istnieje kilka, zarówno z nadzieniem ukrytym w cieście, jak i w formie łódeczki, z wyraźnie widocznymi w środku składnikami. Dzięki drugiej metodzie zapewnimy sobie intensywniejsze doznania smakowe, gdyż wykorzystane w formie farszu produkty dodatkowo apetycznie się zarumienią. Warto pamiętać, że bogatszy aromat uzyskamy mieszając ze sobą kilka różnych gatunków sera.

Jak zrobić gruzińskie chaczapuri?

Wykonanie

Mąkę przesiać do miski, dodać sól i wymieszać. Wodę, cukier i drożdże połączyć, dokładnie wymieszać i wlać do mąki. Przykryć ściereczką i odstawić na 15 minut w ciepłe miejsce. Następnie dodać olej, zarobić elastyczne ciasto i ponownie odstawić na 15 minut. Po tym czasie ponownie wyrobić, uformować 4 równe kulki, przykryć folią spożywczą i odstawić do wyrośnięcia. Gdy wyrosną, z każdej porcji uformować ręcznie placki w kształcie łódki, na każdą wyłożyć mix wszystkich serów. Tak przygotowane, upiec w rozgrzanym do 280 stopni piekarniku przez ok. 13-14 minut (do zrumienienia ciasta). Następnie wyciągnąć, na każde chaczapuri wyłożyć po łyżeczce masła i surowym żółtku. Tuż przed zjedzeniem wymieszać sery z żółtkiem i masłem.