Chaczapuri, czyli gruziński placek z serem [PRZEPIS]

Co to jest chaczapuri? To gruziński placek z serem. Niezwykle sycący, prosty i wnoszący powiew świeżości do codziennej kuchni. Chrupiące ciasto z aromatycznym, serowym nadzieniem odmieni oblicze codziennego obiadu, jak również doskonale sprawdzi się w czasie letniego garden party. Jak przygotować idealne chaczapuri? Receptur istnieje kilka, zarówno z nadzieniem ukrytym w cieście, jak i w formie łódeczki, z wyraźnie widocznymi w środku składnikami. Dzięki drugiej metodzie zapewnimy sobie intensywniejsze doznania smakowe, gdyż wykorzystane w formie farszu produkty dodatkowo apetycznie się zarumienią. Warto pamiętać, że bogatszy aromat uzyskamy mieszając ze sobą kilka różnych gatunków sera.

Wykonanie

Mąkę przesiać do miski, dodać sól i wymieszać. Wodę, cukier i drożdże połączyć, dokładnie wymieszać i wlać do mąki. Przykryć ściereczką i odstawić na 15 minut w ciepłe miejsce. Następnie dodać olej, zarobić elastyczne ciasto i ponownie odstawić na 15 minut. Po tym czasie ponownie wyrobić, uformować 4 równe kulki, przykryć folią spożywczą i odstawić do wyrośnięcia. Gdy wyrosną, z każdej porcji uformować ręcznie placki w kształcie łódki, na każdą wyłożyć mix wszystkich serów. Tak przygotowane, upiec w rozgrzanym do 280 stopni piekarniku przez ok. 13-14 minut (do zrumienienia ciasta). Następnie wyciągnąć, na każde chaczapuri wyłożyć po łyżeczce masła i surowym żółtku. Tuż przed zjedzeniem wymieszać sery z żółtkiem i masłem.

Smacznego!

