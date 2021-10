Chcą upamiętnienia Orląt Lwowskich na placu Kossaka. Będzie nowy pomnik? Małgorzata Mrowiec

O ustawienie nowego pomnika w Krakowie zabiega Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Radni postulują, by na placu Kossaka, który wkrótce czeka rewitalizacja, został umieszczony pomnik Orląt Lwowskich. Jest to powrót inicjatywy sprzed kilku lat - uczczenia najmłodszych obrońców Lwowa z 1918 roku. Pierwotnie chciano ustawić pomnik na pasie zieleni w biegu ulicy Retoryka, ok. 50 metrów od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego, vis a vis istniejącego pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Teraz wskazywana jest nowa lokalizacja, ale nadal w rejonie ul. Retoryka.