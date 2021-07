Chochołów. Protest na granicy słowacko-polskiej. Słowacy są przeciwni decyzjom swojego rządu

Mieszkańcy okolicznych słowackich miejscowości zablokowali ciągnikami drogę w rejonie przejścia granicznego. Są oburzeni, bo teraz, aby przekroczyć granicę muszą okazać ważne testy. Wielu z nich pracuje lub ma bliskich w Polsce.

- Wielu z nas pracuje w Polsce, niektórzy mają małżeństwa polsko-słowackie. Co z tego, że betonowe blokady ściągnięto, jak dalej dla nas jest problem - mówili protestujący. I wskazywali, że wyjechać do Polski mogą, ale żeby wrócić muszą albo być zaszczepieni, albo robić co kilka dni testy. - Niektórzy z nas nie chcą się szczepić, to powinna być dobrowolna decyzja każdego, a nie przymus. A taką polityką słowackiego rządu jesteśmy zmuszani do szczepień. Bo inaczej nie możemy normalnie żyć przy granicy - mówili.

Protestujący przyjechali na granicę samochodami, ciągnikami i maszynami rolniczymi. W pewnym momencie zablokowali w ogóle przejazd drogą. Protestu pilnowało ok. 40 policjantów.