Słowackie Tatry otwarte dla turystów. Ratownicy górscy ostrzegają przed zagrożeniami

Słowacy otworzyli swoje Tatry w partiach szczytowych. Od 1 czerwca turyści mogą m.in. wejść na Rysy od słowackiej strony. W poprzednich latach zakaz zimowych wędrówek obowiązywał do 15 czerwca.

TANAP - słowacki park narodowy każdego roku zamyka na okres zimy wszystkie niemal szlaki powyżej schronisk. Zamknięcie to dotychczas obowiązywało od 1 listopada do 15 czerwca. Wszedł w życie jedna nowy regulamin słowackiego parku – stąd otwarcie szlaków nastąpiło już 1 czerwca. Zamknięcie szlaków w Tatrach Słowackich – według TANAP - podyktowane jest w głównej mierze względami ochrony przyrody. Chodzi o to, by dzikie zwierzęta żyjące w górach, miał większy spokój w trudnym czasie zimowym. Dodatkowo jest to także forma ochrony ludzie przez zimowymi zagrożeniami – np. lawinami. Na początek sezonu na górskie wędrówki w partiach szczytowych słowaccy ratownicy Horskiej Zachrannej Służby wydali ostrzeżenie dla wędrowców. - Niebezpieczne są m.in. burze. Często występują szczególnie w godzinach popołudniowych. Aktywność burzowa może stanowić bezpośrednie zagrożenie życia, dlatego radzimy planować górskie aktywności z samego rana i unikać przebywania w partiach szczytowych w godzinach południowych – apeluje HZS.

Ratownicy słowaccy dodają, by dokładnie planować wycieczki górskie. - Zapoznaj się z trasą szlaku, miej w pełni naładowany telefon komórkowy, apteczkę, miej wystarczającą ilość płynów i zadbaj o to by pić. Trudność i długość trasy trzeba dobrać do swoich możliwości i kondycji, w przypadku grupy - według jej najsłabszego członka – radzą ratownicy. Mimo, że mamy już czerwiec, w partiach szczytowych nadal występują pola śnieżne. - Tam istnieje ryzyko poślizgnięć i upadków – ostrzegają ratownicy górscy. Na polach śnieżnych powinniśmy poruszać się w rakach i z czekanem w ręce. Nowe przepisy na terenie słowackiego TANAP zmieniły nie tylko datę otwarcia szlaków po zimie. Słowacy wprowadzili także poważne ograniczenia dla właścicieli psów. Do tej pory przepisy dotyczące wprowadzania czworonogów na Słowacji były o wiele bardziej liberalne niż w Polsce. Tam można było wchodzić na wiele szlaków. Z tego wyłączone były tereny leżące w czwartej i piątek strefie ochronnej. Faktycznie jednak oznaczało to, że turyści z psami mogli wejść nawet w partie wysokogórskie.

Teraz - zgodnie z nowym regulaminem TANAP-u - opiekunowie czworonogów będą mieć ograniczony wstęp do parku. Dotyczy to m.in. popularnego szlaku Magistrala Tatrzańska oraz trasy prowadzącej nad Zielony Staw Kieżmarski. Natomiast po naszej stronie właściciele czworonogów mają bardzo wąskie pole manewru. Z psami mogą spacerować jedynie Drogą pod Reglami i szlakiem biegnącym dnem Doliny Chochołowskiej (z Siwej Polany do schroniska na Polanie Chochołowskiej). Pies musi być prowadzony na smyczy. Wszędzie indziej dla psów jest zakaz. A jego złamanie grozi nałożeniem mandatu karnego przez służby parku narodowego. Dlatego dotychczas wielu Polaków ze swoimi czworonogami wybierali szlaki w Tatrach Słowackich. Odwiedzający słowacki park mogą zapoznać się z nowym regulaminem na stronie www.tanap.sk.

Wideo Pismak przeciwko oszustom - fałszywe strony lotniska