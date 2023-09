Chrupiące ogórki kiszone, ogórki w musztardzie, sałatka z ogórków – najlepsze przetwory z ogórków na zimę [PRZEPISY]

Chrupiące ogórki kiszone, ogórki w musztardzie czy sałatka z ogórków to obowiązkowe przetwory w zimowej spiżarni. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników.

Chrupiące ogórki kiszone na zimę to marzenie każdej pani domu. Jak zrobić takie ogórki? Poniżej znajdziecie sprawdzone przepisy na pyszne domowe przetwory z ogórków.

Domowe przetwory wracają do łask! Chrupiące ogórki kiszone, ogórki w musztardzie czy sałatka z ogórków to obowiązkowe przetwory w zimowej spiżarni. Przestrzegając kilku prostych zasad, zrobimy przetwory z ogórków, którymi będziemy się rozkoszować w długie, zimowe wieczory. Do działa!

Poniżej znajdziecie sprawdzone przepisy na przetwory z ogórków Czytelników Gazety Krakowskiej:

chrupiące ogórki kiszone na zimę

ogórki w musztardzie

prosta sałatka z ogórków na zimę

Chrupiące ogórki kiszone na zimę [PRZEPIS]

Chrupiące ogórki kiszone na zimę. fot. pixabay Składniki twarde, małe ogórki

czosnek

chrzan

koper

sól

liście dębu lub/i porzeczki Wykonanie

Małe, jędrne ogórki (ilość według uznania, ale na litrowy słoik wchodzi około pół kilograma) namoczyć przez 2-3 godziny w bardzo zimnej wodzie. W tym czasie wyparzyć słoiki i włożyć do każdego po kilka ząbków czosnku, kawałek chrzanu, koper i liście dębu lub porzeczki. Wyczyszczone ogórki wkładać pionowo do słoika. Zalać wrzącą wodą z dodatkiem soli (na litr wody - łyżka soli). Dokładnie zamknąć i postawić słoiki do góry dnem, żeby zakrętka dobrze zassała. Ustawić słoiki w ciemnym i chłodnym miejscu.

Przepis Justyny Kalemby

Ogórki w musztardzie [PRZEPIS]

Ogórki w musztardzie. Fot. Grażyna Łacna-Walczak Składniki 1 kg ogórków gruntowych

czosnek

chrzan

koper



Składniki na zalewę 1 litr wody

1 szklanka octu

1 szklanka cukru

3 łyżki soli

4 łyżki musztardy sarepskiej

liść laurowy

ziele angielskie

gorczyca



Wykonanie

Zalewę gotować 10 minut, potem dobrze ostudzić.

Ogórki pokroić w słupki (można obrać jak ktoś lubi miękkie). Na dno słoika włożyć czosnek, chrzan i ciasno poukładać ogórki. Na wierzch ułożyć koper. Zalać zimną zalewą i pasteryzować 5 minut.

Przepis Grażyny Łacnej-Walczak

Prosta sałatka z ogórków [PRZEPIS]

Prosta sałatka z ogórków. fot. pixabay Składniki 4 kg ogórków

0,5 kg cebuli

0,5 kg marchwi

2 szklanki oleju

2 szklanki octu

2 szklanki cukru

4 łyżki soli

Wykonanie

Ogórki umyć i pokroić w plastry, cebulę i marchew oczyścić, obrać i zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Składniki połączyć. Olej, ocet, cukier i sól zagotować. Przygotowane warzywa zalać zalewą i odstawić na 2 godziny, od czasu do czasu mieszając.

Po tym czasie sałatkę zagotować. Gorącą przełożyć do słoików. Słoiki zamknąć, odwrócić i zostawić do wystygnięcia.

Przepis Katarzyny Skuty

