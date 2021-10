Chrzanów. Archeolodzy na Rynku. Znaleziono kulę armatnią. Tajemnica miasta ukryta pod ziemią [ZDJĘCIA]

Chrzanów. Archeolodzy na Rynku. Znaleziono kulę armatnią. Tajemnica miasta ukryta pod ziemią

Rozpoczął się długo wyczekiwany remont rynku w Chrzanowie. To inwestycja, na którą czekali nie tylko mieszkańcy spragnieni powrotu zieleni do centrum miasta, ale także pasjonaci historii. Przy okazji prac remontowych prowadzone są wykopaliska w ramach nadzoru archeologicznego, które mają pozwolić lepiej poznać historię miasta.



Rynek to obecnie przede wszystkim miejsce spotkań towarzyskich, przed laty jednak pełnił inną rolę. Był centrum administracyjnym i handlowym. To tu znajdował się drewniany ratusz, a kupcy zjeżdżali się, by handlować. Posiadane przez miasto przywileje targowe były jedną z przyczyn rozwoju miasta jako centrum handlowego regionu. Jeszcze w połowie XIX w. większość budynków na rynku była drewniana, dziś jego zabudowę stanowią kamienice. Prawdziwą skarbnicę wiedzy nt. historii miasta jest jego płyta, Zanim została wybrukowana w XIX w. przez lata pochłania wszelakie przedmioty, które przykrywane były poprzez nawarstwienia.