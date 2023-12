Ciasta na Boże Narodzenie. Lekki i puszysty sernik japoński na świąteczny stół [PRZEPIS]

Lekki i puszysty sernik japoński na Boże Narodzenie [PRZEPIS]

Składniki na tortownicę o średnicy 22 cm

250 kremowego serka

1/2 szklanki mleka

5 dużych jajek o temperaturze pokojowej

1/4 łyżeczki proszku do pieczenia wymieszana z 1/4 łyżeczki sody oczyszczonej

1/4 szklanki cukru do białek + 1/4 szklanki cukru do masy

1/4 kostki masła o temperaturze pokojowej

1 łyżka soku z cytryny

1/4 szklanki mąki

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

2 łyżki skrobi ziemniaczanej

Wykonanie

Przed przystąpieniem do pieczenia sernika przygotuj foremkę. Ponieważ sernik będzie pieczony w kąpieli wodnej, tortownicę trzeba szczelnie zabezpieczyć folią aluminiową. Dodatkowo środek tortownicy wyłóż papierem do pieczenia, papier powinien wystawać o około 2 cm ponad formę.

Rozgrzej piekarnik do 160 stopni. Umieść kratkę na najniższym poziomie piekarnika. Do dużej brytfanki wlej wodę (do połowy wysokości). Umieść brytfankę w piekarniku.

Oddziel białka od żółtek. Białka umieść w dużej misce. Zacznij ubijać białka. Po około minucie dodaj do białek wymieszaną sodę z proszkiem do pieczenia. Mieszanina ta ustabilizuje białka. Kiedy białka zaczną robić się sztywne dodaj 1/4 szklanki cukru. Kontynuuj ubijanie aż białka będą sztywne.

W drugiej misce umieść serek, mleko i dokładnie wymieszaj. Następnie dodaj masło, pozostałą 1/4 szklanki cukru, sok z cytryny i wymieszaj. Dodaj mąkę, skrobię ziemniaczaną oraz 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia. Miksuj przez około 1 minutę. Na koniec dodaj żółtka i całość mieszaj przez około 1 minutę.

Przecedź masę przez sitko do wysokiej miski. Powoli, delikatnie, małymi porcjami wmieszaj do cista ubite białka.

Przelej ciasto do tortownicy. Uderz tortownicą kilka razy o blat, by ciasto ułożyło się równomiernie.

Umieść sernik w brytfance z wodą. Piecz sernik przez około 1h. Po Godzinie wyłącz piekarnik, uchyl drzwiczki i pozostaw sernik do wystudzenia przez 1h.

Wyjmij sernik z piekarnika. Wyjmij sernik z formy i przełóż na talerz. Pozostaw sernik na noc w lodówce. Serwuj z konfiturą wiśniową.

Przepis Ewy Lenczyk-Chmielarskiej