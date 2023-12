Ciasta na Boże Narodzenie. Makowiec bakaliowy z jabłkami na kruchym cieście [PRZEPIS]

Makowiec bakaliowy na kruchym cieście z jabłkami [PRZEPIS]

PRZYGOTOWANIE:

1. Ciasto kruche: Mąkę połączyć z margaryną. Dodać żółtka, cukier puder, śmietanę oraz proszek do pieczenia. Zagnieść ciasto. Ciasto rozwałkować i wyłożyć na blaszkę (wym. 25cmx35cm).

2. Masa makowa: Jabłka obrać. Zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Mak zaparzyć. Zmielić dwa razy. Masło rozpuścić, chwilę przestudzić. Do masła dodać mak, żółtka, cukier, cukier waniliowy, kaszę mannę oraz bakalie. Wymieszać. Następnie do masy dodać starte jabłka, budyń i proszek do pieczenia. Połączyć wszystkie składniki. Białka ubić na sztywną pianę. Dodać do masy makowej i delikatnie wymieszać.

3. Masę wyłożyć na ciasto na blaszce. Wyrównać. Piec około 50 minut w temperaturze 180 stopni.

4. Polewa: Margarynę, kakao, wodę i cukier przełożyć do garnuszka. Gotować 2 minuty, cały czas mieszając. Odstawić do przestudzenia. Gęstą polewę rozsmarować na cieście. Wierzch oprószyć wiórkami kokosowymi.