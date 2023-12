Łatwy i prosty makowiec na Boże Narodzenie 2023! Rolada makowa z ciasta francuskiego i gotowej masy makowej. Łatwiej się nie da [PRZEPIS]

Łatwy i prosty makowiec na Boże Narodzenie 2023[PRZEPIS]

Szybka rolada makowa dla zapracowanych. Fot. Violetta Grzelka

Składniki

opakowanie ciasta francuskiego prostokątnego (25cmx50 cm)

puszka masy makowej (ok. 800 g)

bakalie np. płatki migdałów, rodzynki, kandyzowana skórka pomarańczowa

1 jajo

Wykonanie rolady makowej

Ciasto prostokątne podzielić w poprzek na pół, na równe kwadraty. Nałożyć obficie masę makową, rozsmarować nie dochodząc do brzegu i na warstwę maku rozsypać warstwę bakalii.

Ciasto zwinąć delikatnie w roladę, starając się go zbytnio nie dociskać. Posmarować z wierzchu jajkiem roztrzepanym z łyżką wody. Czynność powtórzyć. Piec obie rolady od razu, na papierze do pieczenia zgodnie ze wskazówkami producenta ciasta francuskiego (w temperaturze 180-210 stopni) - aż do ładnego zarumienienia się powierzchni ciasta - ok. 30 minut.

Po wystudzeniu pokroić grubo i nieco skośnie w plastry.