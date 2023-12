Ciasta na Boże Narodzenie. Mistrzowski sernik wiedeński od pokoleń [PRZEPIS]

Ten przepis na sernik jest w mojej rodzinie odkąd pamiętam. Często robiła go moja mama, a ja dziś przygotowuję go na wyjątkowe okazje, na przykład na święta – opowiada Marta Góra z Krakowa.

Mistrzowski sernik wiedeński [PRZEPIS]

Składniki

1 kg sera białego, tłustego, dobrze odciśniętego

25 dag masła lub 10 dag topionego masła

40 dag cukru pudru

10 jaj - oddzielić żółtka od białek

5 dag kaszy manny (można dać zamiast grysiku - 1 ugotowany ziemniak puree)

rodzynki

skórka pomarańczowa

wanilia lub cukier waniliowy





Wykonanie

Ser zmielić dwukrotnie. Masło utrzeć z cukrem i żółtkami. Cały czas ucierając dodawać do tego ser i pod koniec kaszę mannę oraz wszystkie dodatki. Na koniec ubić pianę z białek na sztywno, dodać do masy twarogowej i delikatnie wymieszać z całość. Piec w temperaturze 180- 200 stopni do upieczenia – około godzinę – w zależności od piekarnika.