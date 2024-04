Sernik idealny. Jak upiec dobry sernik? Puszysty sernik z bezą z przepisu babci [PRZEPIS]

Sernik krakowski, nowojorski czy baskijski?

Warto wiedzieć, że rodzajów serników jest co najmniej kilkadziesiąt. Ten najbardziej chyba znany, to sernik krakowski – klasyk gatunku – z rodzynkami, o zwartej konsystencji i mocno twarogowym smaku. Wielbiciele lżejszych deserów powinni zerknąć za ocean, gdzie w USA ciasta te robi się z serków śmietankowych, którymi my Polacy najczęściej smarujemy kanapki. Z serka śmietankowego i śmietany kremówki powstaje również sernik baskijski – aksamitny i delikatny. Ciekawostka – w przeciwieństwie do reszty serników, które lubią niższą temperaturę, ten piecze się w 240 stopniach! Sernik to wspaniałe ciasto, które można dowoli modyfikować – dodawać owoce (w kawałkach lub w formie musu), bakalie, kremy: orzechowe, karmelowe, owocowe curdy. Serniki można udekorować świeżymi owocami, bitą śmietaną, warstwą bezy lub mlecznej pianki – naprawdę warto poruszyć wyobraźnię i zaskoczyć bliskich wyjątkowym wypiekiem.

Jak upiec perfekcyjny sernik?

Puszysty sernik z bezą [PRZEPIS]



Wykonanie sernika

Przygotowanie ciasta: Mąkę mieszamy z proszkiem do pieczenia i przesiewamy na stolnicę. Dodajemy masło i dobrze siekamy nożem. Jajko wbijamy do miski i ubijamy mikserem aż zacznie robić się białe. Następnie dodajemy cukier, dokładnie ucieramy i wlewamy do mąki. Zagniatamy ciasto. Gotowe rozwałkowujemy i przekładamy do blachy wyłożonej papierem do pieczenia, zostawiając trochę wyższe brzegi. Wstawiamy na ok. 10 min, aby spód delikatnie się podpiekł.

Przygotowanie sera: Jajka wraz z żółtkami wbijamy do miski i dobrze ucieramy. Stopniowo dodajemy cukier, a następnie po łyżce twarogu. Budynie mieszamy w zimnym mleku i wlewamy do masy. Pod koniec wsypujemy kaszę manną i dokładnie mieszamy mikserem. Gotową masę (jest bardzo płynna) delikatnie przelewamy na wcześniej podpieczone ciasto i ponownie wstawiamy do rozgrzanego do 180°C piekarnika na ok. 45 min. Pod koniec pieczenia możemy wyłożyć bezę ubitą z pozostałych 4 białek i 4 łyżek cukru. Pieczemy jeszcze przez ok. 15 min.