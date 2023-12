Ciasta na Boże Narodzenie. Świąteczna tarta makowa z bakaliami [PRZEPIS]

Świąteczna tarta makowa z bakaliami [PRZEPIS]

Świąteczna tarta makowa z bakaliami. Fot. Stanisław Romek

Składniki na ciasto (forma do tarty 25 cm):

300 g mąki pszennej

150 g masła

70 g cukru pudru

1 łyżka śmietany 18%

Składniki na nadzienie:

250 g mielonego maku

500 ml wody

50 g cukru

50 g masła

250 g bakalii (rodzynki, żurawina, skórka pomarańczowa, orzechy włoskie i laskowe)

2 jajka

1 łyżka amaretto

Dekoracja:

1/2 szklanki cukru pudru

1 łyżka soku z cytryny

1 łyżka ciepłej wody

Wykonanie

Najpierw robimy ciasto. Do robota wrzucamy mąkę, cukier puder, łyżkę śmietany i zimne masło pokrojone na kawałki i wszystkie składniki razem mieszamy. Gotowe ciasto zawijamy w folię i wkładamy do lodówki na ok. 30 minut.

Teraz robimy nadzienie makowe. Mak mielony zalewamy wrzątkiem i odstawiamy do wystygnięcia. Gdy mak nam wystygnie to odcedzamy go z wody a w rondelku rozpuszczamy masło razem z cukrem. Potem mieszamy dokładnie mak z rozpuszczonym masłem z cukrem i dodajemy bakalie. Na koniec dodajemy jajka i amaretto i dokładnie mieszamy.

Gotowe ciasto wałkujemy i wykładamy nim formę do tarty i wkładamy do nagrzanego piekarnika do temperatury 200 stopni i pieczemy 10 minut. Następnie wyciągamy tarte i nakładamy na nią nadzienie makowe. Tarte wkładamy do piekarnika na 40 minut i temperaturę zmniejszamy do 175 stopni.

Gdy tarta nam się upiecze i wystygnie to robimy lukier – cukier puder przesiewamy i dodajemy do niego sok z cytryny oraz wodę i dokładnie mieszamy a potem dekorujemy wierzch tarty.

Smacznego!

Przepis Magdaleny i Stanisława Romków, autorów bloga „Kuchenne wariacje”.