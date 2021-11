Pierniczki świąteczne według szefa kuchni. Zobaczcie przepis na domowe pierniki i lukier

Domowe pierniczki świąteczne [PRZEPIS]

Dekorowanie pierniczków to doskonała zabawa dla dużych i małych łasuchów.

Składniki ciasto:

60 dag mąki pszennej

20 dag cukru

½ szklanki miodu

50 g smalcu (ewentualnie masła)

2 jajka

1 łyżeczka sody oczyszczonej

1 sztuka przyprawa do pierników

20 ml rumu

1 łyżeczka kakao

Składniki na lukier:

400 g cukru pudru

2 cytryny

1-2 łyżki wody

Wykonanie:

W rondelku rozpuścić smalec miód, kakao i cukier. Podgrzewać aż cukier się rozpuści a składniki połączą. Odstawić do ostygnięcia. Płynne składniki połączyć z mąką, dodać jajka, sodę i rum

Zagnieść ciasto. Ciasto rozwałkować na grubość 1 cm. Wykrawać pierniczki o pożądanych kształtach, rozłożyć na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Piekarnik nagrzać do temp. 160 stopni (termoobieg). Piec 12-15 minut.

Cytryny sparzyć. Wycisnąć z nich sok. Połączyć z cukrem pudrem. Gdyby lukier był zbyt gęsty dodać 1-2 łyżki wody.

Ciepłe pierniczki udekorować lukrem