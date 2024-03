Ciasta na wielkanocny stół. Ciasta na biszkopcie z masą budyniową, które zachwycą wszystkich [PRZEPISY]

Na wielkanocnym stole nie może zabraknąć pysznych ciast. Co warto upiec? Oczywiście pyszne ciasta na biszkopcie z masą budyniową. Zobaczcie przepisy na biszkopt z masą budyniową i ptasim mleczkiem oraz biszkoptowe ciasto cytrynowe. Palce lizać!

Oprócz babek i mazurków warto przygotować na Wielkanoc inne pyszne ciasta. Szczególnie sprawdzą się ciasta biszkoptowe. Biszkopt to nic trudnego! To lekkie ciasto na bazie jajek i mąki. Na podstawie biszkoptu można przygotować wiele smacznych i wyjątkowych ciast, jak biszkopt z masą budyniową i ptasim mleczkiem i pyszny cytrynowiec biszkoptowy z masą budyniową.

Biszkopt z masą budyniową i ptasim mleczkiem [PRZEPIS]

Biszkopt z masą budyniową i ptasim mleczkiem na Wielkanoc. Fot. Grażyna Łacna-Walczak

Składniki na biszkopt: 6 jajek

szklanka cukru

szklanka mąki

łyżeczka proszku do pieczenia Składniki na masę budyniową 2 szklanki mleka

3 żółtka

2 łyżki cukru

łyżka mąki ziemniaczanej

łyżka cukru waniliowego

budyń waniliowy

kostka masła

Składniki na ptasie mleczko 500 ml śmietanki 30%

2 galaretki czerwone Dodatkowo paczka dużych herbatników

2 galaretki czerwone

owoce (np. 3 mandarynki)

Wykonanie:

Biszkopt. Białka ubić z cukrem, potem dodać żółtka i ubijać. Następnie wsypać mąkę z proszkiem do pieczenia i wymieszać delikatnie łyżką drewnianą. Wyłożyć na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia i piec ok. 30 minut w 180 stopniach na złoty kolor. Po wystudzeniu przeciąć na pół.

Masa budyniowa. W szklance mleka rozrobić mąkę z budyniem, cukrem, cukrem waniliowym i żółtkami. Resztę mleka zagotować i ugotować budyń. Wystudzić. Masło utrzeć, następnie dodawać zimny budyń cały czas ucierając.

Ptasie mleczko. Galaretki na ptasie mleczko rozpuścić w szklance wrzącej wody. Schłodzoną śmietankę ubić, następnie dodać lekko tężejące już galaretki i dalej ubijać. Należy szybko wylewać na ciasto, gdyż tężeje.

Składanie ciasta. Na dolną część biszkoptu wyłożyć pół masy budyniowej, następnie ułożyć warstwę herbatników, potem ptasie mleczko, znowu warstwę herbatników i resztę masy budyniowej. Przykryć drugą połową biszkoptu. Ułożyć dowolnie owoce i zalać galaretkami rozpuszczonymi w 1, 5 szklanki wody.

Przepis Grażyna Łacnej-Walczak

Cytrynowiec na biszkopcie. W sam raz na Wielkanoc [PRZEPIS]

Cytrynowiec na biszkopcie. W sam raz na Wielkanoc. Fot. Iwona Borowiec Składniki na biszkopt:

3 jaja

1/2 szklanki cukru

3/4 szklanki mąki tortowej

szczypta soli Wykonanie biszkoptu

Jajka ubić z cukrem i solą na jasną, puszystą masę (jeśli ktoś woli, najpierw można ubić same białka ze szczyptą soli, a dopiero później dodawać stopniowo cukier i żółtka). Do ubitej masy powoli przesiewać mąkę, delikatnie mieszając łyżką. Następnie wyłożyć do blaszki (23 x 33 cm) wyścielonej tylko na spodzie papierem do pieczenia. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 st.C i piec 20-25 minut. Studzić 10 minut, po czym obkroić naokoło, wyjąć z blaszki, zdjąć papier i pozostawić do całkowitego wystygnięcia. Składniki na masę budyniową: 2 torebki budyniu śmietankowego

sok z 1 cytryny

woda (razem z sokiem ma być 500 ml)

200 g cukru

200 g masła (temp. pokojowa)

Wykonanie masy:

Sok cytrynowy wlać do miarki, dopełnić wodą, żeby było 375 ml (czyli 1 i 1/2 szklanki). Przelać do garnuszka i zagotować z cukrem. Następnie 125 ml (pół szklanki) wody wymieszać z proszkiem budyniowym i wlać do gotującej się zawartości garnuszka. Podgrzewać do ponownego zagotowania i zgęstnienia. Zdjąć z ognia i wystudzić do temperatury pokojowej, od czasu do czasu mieszając.

Masło utrzeć na puszystą masę, stopniowo dodając wystudzony budyń śmietankowo-cytrynowy. Nasączenie biszkoptu: ok. 1/2 szklanki przegotowanej, wystudzonej wody

1 łyżka soku z cytryny Dodatkowo: herbatniki (ok. 21 sztuk) Nasączenie biszkoptu

Wystudzony biszkopt ponownie umieścić w blaszce (można ją wcześniej wyścielić pergaminem – dla ochrony spodu formy, gdyż ciasto będzie krojone w blaszce) i nasączyć wodą z sokiem cytrynowym (nie za dużo, resztę nasączenia zużyjemy do herbatników). Na biszkopt wyłożyć gotową masę budyniową i schłodzić. W międzyczasie przygotować piankę cytrynową. Pianka cytrynowa: 500 ml słodkiej śmietanki 30%

3 łyżki cukru pudru

1 galaretka cytrynowa

Galaretkę rozpuścić w 1 szklance gorącej wody i wystudzić.

Mocno schłodzoną śmietankę ubić z cukrem pudrem. Połączyć z tężejącą galaretką ciągle ubijając. Wyłożyć na masę budyniową w blaszce, wyrównać wierzch i wstawić na trochę do lodówki, żeby pianka nieco stężała. Następnie na piance ułożyć herbatniki lekko nasączone w pozostałej wodzie z sokiem cytrynowym. Wierzch polać lukrem przygotowanym z ok. 1/2 szklanki cukru pudru, 1 łyżeczki soku z cytryny i niewielkiej ilości wody (dodajemy jej tyle, żeby otrzymać średniej gęstości lukier). Gotowe ciasto wstawić do lodówki najlepiej na całą noc.

Przepis Iwony Borowiec

Zobacz też inne przepisy na ciasta biszkoptowe:

Ciasta na Wielkanoc, które szczególnie polecamy:

Wideo Babka z rumem