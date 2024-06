Ciasta z czereśniami, którym trudno się oprzeć! Francuskie clafoutis, czy rolada bezowa? Zrób wszystkie! [PRZEPISY]

Rolada z czereśniami czy francuskie clafoutis z czereśniami? Ciasto migdałowe z czereśniami czy szybkie ciasto czekoladowe z czereśniami? Wybierz dla siebie smakołyki z czereśniami, którym trudno się oprzeć. Zobacz przepisy.

Sezon na czereśnie tuż-tuż! Warto więc je wykorzystać w pysznych wypiekach. Poniżej znajdziecie sprawdzone przepisy: Clafoutis z czereśniami, czyli prosty francuski deser

Rolada bezowa z czereśniami i masłem orzechowym

Biszkoptowe ciasto migdałowe z czereśniami

Szybkie ciasto czekoladowe z czereśniami

Clafoutis z czereśniami [PRZEPIS]

Clafoutis z czereśniami. Fot. Sylwia Ładyga Składniki na formę 26 cm ok. 400 g czereśni

150 g mąki pszennej

3 jajka

200 ml słodkiej śmietanki 12%

100 g cukru

2 łyżki masła

1 łyżka skórki cytrynowej

1 łyżka bułki tartej Wykonanie

Wydrylowane czereśnie posypać łyżką cukru i na chwilę odstawić. Mąkę przesiać z cukrem, szczyptą soli i skórką z cytryny.

Dodać ubite jajka oraz śmietankę i dokładnie wymieszać. Formę posmarować masłem, posypać bułką tartą i ułożyć czereśnie.

Zalać ciastem i włożyć do nagrzanego na 180 stopni piekarnika na 35-40 minut.

Po upieczeniu można dodatkowo posypać cukrem pudrem.

Przepis Sylwii Ładygi, autorki bloga „Ostra na słodko”

Rolada bezowa z czereśniami i masłem orzechowym [PRZEPIS]

Rolada bezowa z czereśniami i masłem orzechowym. Składniki (foremka płaska ok. 30x25 cm):

6 jajek L

250 g drobnego cukru do wypieków

1 łyżka skrobi ziemniaczanej

1 łyżka soku z cytryny lub octu

szczypta soli Dodatkowo: 1 op. orzechów laskowych Kresto 100 g

3–4 łyżki oleju Rapso (+ do wysmarowania)

250 g mascarpone

300 g śmietany 36%

500 g czereśni

1/2 łyżeczki soli

Wykonanie:

Wyłóż foremkę papierem do pieczenia i wysmaruj olejem.

Białka oddziel bardzo dokładnie od żółtek. (nie może być nawet odrobiny żółtka w białku).

Następnie ubij białka i dodaj powoli łyżką cukier. UWAGA! Po każdej łyżce miksuj 3–4 minuty, aż do zużycia całego cukru. Po tym czasie miksuj jeszcze ok. 5 minut. Weź między palce odrobinę piany, nie powinno się wyczuwać drobinek cukru. Masa powinna być sztywna i lśniąca.

Pianę równomiernie wyłóż na foremkę.

Formę włóż do nagrzanego do 150°C piekarnika i piecz 25 minut z termoobiegiem. Jeżeli beza zacznie się brązowić, zmniejsz temperaturę.

W międzyczasie przesyp orzechy na patelnię i praż, często potrząsając patelnią.

Orzechy otrzyj w rękach pozbawiając je skórki. Zmiksuj je z olejem i dodaj sól.

Śmietanę i mascarpone przełóż do misy miksera, a następnie zmiksuj do uzyskania gęstej masy. Do całości dodaj wydrylowane czereśnie i wymieszaj.

Upieczoną bezę wyciągnij z piekarnika, wysmaruj masłem orzechowym, a po 5 minutach wyłóż masę z czereśniami.

Roladę zwiń pomagając sobie papierem do pieczenia.

Uformowaną roladę włóż na 3–4 godziny do lodówki. Najlepiej owinąć ją folią aluminiową lub spożywczą.

Biszkoptowe ciasto migdałowe z czereśniami [PRZEPIS]

Biszkoptowe ciasto migdałowe z czereśniami. Fot. Stanisław Romek Składniki na formę do pieczenia 20 cm

150 g czereśni

90 g mielonych migdałów

30 g mąki ziemniaczanej

75 g drobnego cukru do wypieków

3 jajka

1/2 łyżeczki bezglutenowego proszku do pieczenia

cukier puder do posypania Wykonanie

Umyć i wydrylować czereśnie. Możemy to zrobić za pomocą drylownicy lub wydrążyć pestki nożykiem. Po pozbawieniu czereśni pestek rozgrzać piekarnik do 175 stopni (grzałka góra/dół bez termoobiegu). Oddzielić żółtka od białek. Białka odłożyć, natomiast żółtka utrzeć razem z cukrem aż do momentu kiedy masa jajeczno-cukrowa będzie puszysta i jasna. Następnie do masy wsypać zmielone migdały, przesianą mąkę i proszek do pieczenia. Wszystko razem wymieszać do połączenia składników.

Jeżeli nie macie mielonych migdałów, to można zemleć całe w blenderze – najlepiej razem z mąką, migdały zbiły się jak najmniej przez wydzielający się z nich tłuszcz podczas mielenia.

Po wymieszaniu masy ubić białka na sztywno. Następnie w dwóch/trzech porcjach dodawać je do migdałowej masy i delikatnie wymieszać do połączenia składników. Sama masa migdałowa będzie gęsta, ale po dodaniu białek powinna się zdobić na tyle luźna, że będzie się powoli wylewać z misy do formy. Na koniec dodać połówki czereśni i wszystko razem delikatnie wymieszać żeby białka nie opadły. Piec do „suchego patyczka”.

Przepis Magdaleny i Stanisława Romków, autorów bloga „Kuchenne wariacje”

Szybkie ciasto czekoladowe z czereśniami [PRZEPIS]

Szybkie ciasto czekoladowe z czereśniami. Fot. Sylwia Ładyga Składniki: 2 szklanki mąki pszennej

2 łyżeczki proszku do pieczenia

3/4 szklanki cukru

2 łyżeczki cukru waniliowego

3 łyżki kakao

3/4 szklanki mleka

duże jajko

1/4 szklanki oleju

czereśnie (ok. 100-150 g)

Wykonanie

Mąkę przesiewamy z proszkiem do pieczenia, cukrami i kakao, dodajemy mleko, jajko oraz olej – dokładnie mieszamy.

Wrzucamy wydrylowane czereśnie, mieszamy, wylewamy do keksówki (ok. 25 cm) i wkładamy do nagrzanego na 180 stopni piekarnika (z termoobiegiem) na ok. 55-65 minut ( do suchego patyczka ).

Gotowe posypujemy cukrem pudrem!

Przepis Sylwii Ładygi, autorki bloga „Ostra na słodko”

Wideo Pizza z burratą