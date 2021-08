Ciasta ze śliwkami, które zachwycą wszystkich. Łatwe placki ze śliwkami na każdy dzień [PRZEPISY]

Sezon na pyszne ciasta ze śliwkami w pełni! Delikatna gorycz śliwek sprawia, że w połączeniu ze słodkimi dodatkami tworzą niespotykaną kompozycję smakową. Poniżej kilka deserowych odsłon królowej polskich sadów.

Znajdziecie tutaj przepisy:

Łatwe ciasto ze śliwkami

Ciasto ze śliwkami przykryte bezą

Ciasto drożdżowe ze śliwkami i kruszonką

Jogutrowiec ze śliwkami

Łatwe ciasto ze śliwkami. Tanie, proste i szybkie [PRZEPIS]

Tanie, proste i szybkie ciasto ze śliwkami. Fot. mad

Składniki na ciasto ze śliwkami

4 jajka

1/2 szklanki oleju

1/2 szklanki cukru

1 i 1/2 szklanki mąki

2 łyżeczki proszku do pieczenia

śliwki

cukier puder do posypania (opcjonalnie)

Wykonanie

Do miski wbić cztery jajka, chwilę pomiksować. Dosypać cukier i miksować dalej. Następnie, ciągle miksując, dolać olej, potem mąkę z proszkiem do pieczenia. Wylać ciasto na okrągłą tortownicę, ułożyć na to śliwki i wstawić na 45-50 minut do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Gotowe ciasto można posypać cukrem pudrem.

Przepis Justyny Kalemby