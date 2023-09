Sezon na śliwki. Pyszne desery ze śliwkami [PRZEPISY]

Śliwkowo-malinowa bomba rozgrzewającą

Ciasto śliwkowe z bezą cynamonową

2 szklanki mąki pszennej

1 szklanka cukru

250 g masła

4 jajka

szczypta soli

2 łyżeczki proszku do pieczenia Delecta

1/2 opakowania cukru wanilinowego Delecta

500 g śliwek

Wykonanie

Piekarnik nagrzewamy do temperatury 150 stopni (bez termoobiegu). Tortownicę o średnicy około 25 cm wykładamy papierem do pieczenia. Migdały mielimy najdrobniej jak to możliwe. Zawartość opakowania z bezą łączymy z wodą i miksujemy na najwyższych obrotach przez 8 minut, pod koniec dodając migdały i cynamon. Masę przekładamy do tortownicy i pieczemy około godzinę. Po tym czasie, bezę zdejmujemy z dna formy i na papierze odstawiamy do wystudzenia.

Masło topimy w kąpieli wodnej lub w kuchence mikrofalowej. Jajka ubijamy z cukrem, cukrem wanilinowym i szczyptą soli na puch. Miksując, wlewamy stopniowo roztopione i wystudzone masło, dodajemy przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia. Śliwki drylujemy i kroimy w ćwiartki, a następnie dodajemy do ciasta i mieszamy łyżką. Ciasto wylewamy do tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia, w której przygotowywaliśmy bezę. Piekarnik nagrzewamy do temperatury 170 stopni (bez termoobiegu) i pieczemy ciasto przez 50-65 minut. Na upieczone ciasto wykładamy wcześniej przyrządzoną bezę i jeszcze na 10 minut wkładamy do piekarnika, zmniejszając temperaturę do 130 stopni (bez termoobiegu), aby beza lekko przywarła do ciasta. Ciasto gotowe! Kwasowość śliwki i słodycz bezy – połączenie idealne!